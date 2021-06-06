Найдешевша квартира була продана за 25 тисяч доларів (близько 680 тисяч гривень). Де вона знаходиться і яке ще житло купували українці, розповіла генеральна директорка АН "Благовіст" (Київ) Олена Біберова.
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Найдешевша квартира і найдорожчий будинок
- Найдешевшою квартирою, яка була продана у Києві в травні, став об'єкт площею 28 квадратних метрів. Житло розташоване на вулиці Новгородській у Солом'янському районі. Його купили за 25 тисяч доларів (близько 680 тисяч гривень).
- Найдорожчою нерухомістю, яка була продана у травні, став приватний будинок у селі Лісники (Києво-Святошинський район). Особняк площею 610 квадратних метрів придбали за 1 мільйон доларів (27,2 мільйона гривень).
У травні обсяг інвестицій в столичну нерухомість зріс / Фото Pixabay
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Що найчастіше купували у травні
14% від загальної кількості угод склали квартири вартістю до 50 тисяч доларів (близько 1,36 мільйона гривень). Це були одно- й двокімнатні квартири.
- 45% угод – житло від 50 до 100 тисяч доларів (1,36 – 2,7 мільйона доларів). Це дво- й трикімнатні квартири у нових будинках у Солом'янському, Подільському та Дарницькому районах Києва.
- 35% угод – нерухомість вартістю від 100 до 250 тисяч доларів (2,7 – 6,8 мільйона гривень). Це квартири в новобудовах в Голосіївському і Печерському районах.
- 6% угод склали об'єкти нерухомості в ціновій категорії від 250 тисяч доларів. Наприклад, в Оболонському районі (вулиця Героїв Сталінграду) за 310 тисяч доларів (8,45 мільйона гривень) була продана 4-кімнатна квартира.