Дом на горе: сколько стоит арендовать это уютное жилье в Карпатах

В Славском сдают в долгосрочную аренду часть дома с отдельным входом. Жилье расположено на живописной горе Погар, где видна панорама Карпат.

Владельцы предлагают две комнаты со всей мебелью и техникой. Согласно данным объявления на OLX., стоимость аренды составляет 10 тысяч гривен в месяц, передает Недвижимость 24.

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Апартаменты с собственной террасой

Хозяева говорят, что часть их дома будет идеальна для семьи с ребенком. В стоимость входит еще терраса с зоной отдыха, откуда открываются великолепные виды на гору Тростян.

Интерьер довольно уютный– стены облицованы деревом, как это обычно есть в горных домах. Владельцы говорят, что жилье полностью адаптировано к возможным блекаутам (есть аварийное освещение, камин и газовая плита).

Интерьер горного дома в Славском / Фото OLX

Какие цены на коттеджи во Львовской области

Во Львове квадратный метр коттеджной недвижимости стоит 1150 долларов, а в области– 1000 долларов. Подобные показатели даже превышают столичные цены. В Киеве средняя стоимость составляет 1100 долларов за квадрат, а в области– 948 долларов.

Средняя цена за квадрат в коттеджах так выросла за последний год. Ведь в 2023 квадратный метр в коттеджах столицы стоил 910 долларов и еще опережал львовские цены.