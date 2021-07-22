В Самбуке-ди-Сицилии решили повторить эксперимент и выставить на продажу около 20 домов по цене 2 евро (64,10 гривны). Что и где можно купить – читайте далее.
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В чем суть распродажи
Коммуна Самбука-ди-Сицилия стала одной из самых успешных в распродаже домов по 1 евро. С 2019 года было совершено 16 сделок. Власти решили повторить эксперимент и предложили покупателям 20 заброшенных домов со стартовой ценой 2 евро.
Купить дом, в том числе могут иностранные граждане / Фото Pixabay
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Как купить жилье за 2 евро
- Программа стартовала 15 июля. Подать заявку можно до 5 ноября. После этого состоится открытый аукцион.
- Приобрести можно одноэтажные дома площадью от 50 до 80 квадратных метров с небольшими двориками, а также многоэтажные постройки площадью 120 квадратных метров с балконами и террасами.
- Все объекты требуют ремонта, в некоторых из них пыльно и грязно. Но есть дома, которые находятся в хорошем состоянии.
Подать заявку на участие в аукционе можно до 5 ноября / Фото Pixabay
- Важное условие аукциона – залог в размере 5 тысяч евро (136 тысяч гривен). Он будет возвращен тем, кто проиграет. Если же человек победит – сумма пойдет в счет оплаты лота.
Иностранцы, которые приобретут жилье, но не планируют жить в городе, обязаны завершить ремонт в течение трех лет.