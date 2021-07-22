Город в Италии поднял цены на дома с одного до двух евро: что и где можно купить

Итальянская коммуна Самбука-ди-Сицилия с 2019 года распродавала дома по цене 1 евро (32,05 гривны). Город оказался одним из самых успешных среди тех, кто устраивал акцию.

В Самбуке-ди-Сицилии решили повторить эксперимент и выставить на продажу около 20 домов по цене 2 евро (64,10 гривны). Что и где можно купить – читайте далее.

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В чем суть распродажи

Коммуна Самбука-ди-Сицилия стала одной из самых успешных в распродаже домов по 1 евро. С 2019 года было совершено 16 сделок. Власти решили повторить эксперимент и предложили покупателям 20 заброшенных домов со стартовой ценой 2 евро.

старт программы планировался еще в 2020 году, но тогда мэр коммуны призвал дождаться возобновления международных поездок.

Купить дом, в том числе могут иностранные граждане / Фото Pixabay

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Как купить жилье за 2 евро

Программа стартовала 15 июля. Подать заявку можно до 5 ноября. После этого состоится открытый аукцион.

Приобрести можно одноэтажные дома площадью от 50 до 80 квадратных метров с небольшими двориками, а также многоэтажные постройки площадью 120 квадратных метров с балконами и террасами.

Все объекты требуют ремонта, в некоторых из них пыльно и грязно. Но есть дома, которые находятся в хорошем состоянии.

Кроме домов, на аукционе доступны пустые участки, где можно построить собственный дом.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 5 ноября / Фото Pixabay

Важное условие аукциона – залог в размере 5 тысяч евро (136 тысяч гривен). Он будет возвращен тем, кто проиграет. Если же человек победит – сумма пойдет в счет оплаты лота.

В 2019 году некоторые дома со стартовой ценой 1 евро были проданы по 5 – 10 тысяч евро.

Иностранцы, которые приобретут жилье, но не планируют жить в городе, обязаны завершить ремонт в течение трех лет.