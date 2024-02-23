В Китае застройщики покинули целый город с недостроями: что там происходит

Китайская компания Greenland Group забросила на этапе строительства целый город в одном из крупнейших мегаполисов Шэньяне. Примерно 5% квартир застройщик продал семьям, но там до сих пор никто не поселился.

Масштабное строительство в Шэньяне, от которого фактически образовался новый город, начали в 2010 году. Но через несколько лет строительные работы остановили – теперь между недостроями крестьяне выпасают коз.

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Город-призрак в Китае

Компания возвела несколько десятков домов, а также планировала построить поле для гольфа, конференц-центр и отель. Жилье продавали заранее, то есть до завершения строительства.

Между кварталами крестьяне делают загоны для скота / Фото The Wall Street Journal

В строительство вложили много средств, например, 230 миллионов долларов потратили только на одно здание – так называемый "Грандьор Палас". Это помпезный дом дворцового типа, который сейчас выглядит как постъядерный оперный театр. Там собирались демонстрировать недвижимость потенциальным покупателям.



"Грандьор Палас" / Фото The Wall Street Journal

Интересно, что в некоторых недостроях есть следы жизни: немного мебели, книги и детские наклейки на стенах. Очевидно, кто-то спешил заехать, но понял, что город не достроят.

Известно, что часть недостроев принадлежит инвестиционному холдингу Evergrande Group. В январе этого года он ликвидироваться, потому что нарушил три "красные линии" – принцип регуляции, введенный правительством в 2020 году. Это три критерия, касающиеся соотношения долгов застройщика к активам, собственного капитала компании и тому подобное.

Город с недостроями / Фото The Wall Street Journal

В целом компания оставила 800 тысяч проданных квартир в недостроях по всему Китаю. Ликвидация холдинга привела к многочисленным протестам тех, кто приобрел жилье. Люди взяли кредиты, которые до сих пор должны выплачивать, понимая, что не будут иметь ничего.