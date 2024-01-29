В каком городе Украины самые высокие цены на покупку и аренду жилья: вот ответ

Понятно, что самыми высокими цены на недвижимость будут в западных регионах. Однако один город является лидером по стоимости уже продолжительное время.

Этот город очень популярен из-за своего расположения далеко от зоны боевых действий и ближе всего к западной границе. Закарпатская область с центром в Ужгороде остается самым безопасным регионом Украины.

Обратите вниманиеОт чего зависит стоимость квадратного метра в новостройке

Спрос не ажиотажный, но высокий

Как отмечает Роман Перегинец, председатель Ассоциации риелторов Украины в Закарпатской области такого безумного спроса как в первые месяцы войны нет. Но цены все еще держатся на высоком уровне, ведь квартиры продолжают покупать и арендовать.

"Арендные ставки росли в течение прошлого года, но сейчас стабилизировались. Так, на вторичном рынке однокомнатную квартиру можно снять по цене от 8 тысяч гривен в месяц двухкомнатную от 10 до 12 тысяч гривен трехкомнатную от 13 до 15 тысяч. На новое современное жилье цены значительно выше. Однокомнатная квартира в новостройке стоит от 400 долларов двухкомнатная от 500 долларов, а трехкомнатная уже от 600", – говорит эксперт.

Цены зависят как от ремонта в квартире и меблированности, так и от комплекса его расположения инфраструктуры. Например, трехкомнатная квартира в хорошем комплексе с качественным дорогим наполнением может стоить даже 1500 долларов в месяц.

Хорошая квартира в новостройке от 60 тысяч долларов

Что касается купли-продажи недвижимости то в очереди покупатели не выстраиваются, но спрос есть и на вторичке и на первичке. Чаще квартиры покупают в эконом- и комфорт-сегменте.

Чтобы купить однокомнатную квартиру с ремонтом в новостройке, стоит ориентироваться на бюджет от 60 тысяч долларов двухкомнатная обойдется по цене от 75 тысяч. На вторичке однокомнатную можно найти за 28 тысяч долларов приличную двухкомнатную за 40 тысяч,

– говорит глава Ассоциации риелторов Украины в Закарпатской области.

Цены на квадратный метр в Ужгороде выросли как в гривнах, так и в долларах. По оценкам экспертов сейчас квартира стоит примерно на 20% дороже, чем в 2021 году.