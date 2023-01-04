Названы города мира с наименее доступным жильем: есть ли среди них украинские

4 января 2023, 19:06
Читати новину українською

Источник:

Numbeo

Сербская глобальная база данных о потребительских ценах Numbeo обнародовала индекс стоимости недвижимости, зафиксированный в начале 2023 года. Рейтинг возглавили населённые пункты Китая.

Первую позицию занял Шанхай с индексом доступности 0,3 и высоким разрывом между стоимостью жилья и уровнем доходов. Наименее доступной в Европе оказалась недвижимость Москвы.

Читайте также На какие квартиры будет спрос в 2023 году: прогноз девелопера

Как Numbeo определяет города с самым дорогим жильем

Основным показателем доступности жилой недвижимости в Numbeo является соотношение средней цены квадратного метра к чистому медианному доходу семьи. Стоимость рассчитывается на основе данных о квартирах, расположенных в центре и за его пределами, площадью 90 квадратных метров.

Кроме того, аналитики изучают фактическую ежемесячную стоимость ипотеки, арендную плату, а также валовой доход от сдачи жилья в месяц.

10 городов с самым дорогим жильем

Согласно расчетам базы данных, по состоянию на начало 2023 года странами с самым дорогим жильем стали:

  • Шанхай;
  • Пекин;
  • Гонконг;
  • Коломбо;
  • Бейрут;
  • Шэньчжэнь;
  • Манила;
  • Гуанчжоу;
  • Мумбаи;
  • Хошимин.


Наибольший разрыв между доходом населения и стоимостью жилья в китайских городах / Фото Numbeo

Среди европейских городов наименее доступное жилье предлагает:

  • Москва;
  • Санкт-Петербург;
  • Париж;
  • Лиссабон;
  • Португалия;
  • Белград;
  • Дубровник;
  • Прага;
  • Милан;
  • Казань;
  • Тирана.


Наибольший разрыв между доходом населения и стоимостью жилья в городах Европы / Фото Numbeo

Данные о стоимости жилья в Украине

Среди 332 проанализированных населенных пунктов оказались 5 городов Украины:

  • Киев (91 место),
  • Одесса (103 место),
  • Харьков (139 место),
  • Днепр (141 место),
  • Львов (155 место).


Индекс доступности жилья в Украине / Фото Numbeo

Автор: Юлія Бабич