Жилье за 1 доллар: как городок в Сицилии переживает возрождение благодаря популярной программе

Инициатива "Дом за 1 доллар" достаточно популярна в Италии. Местные власти сицилийского городка Муссомели тоже решили ввести эту программу, чтобы увеличить количество населения. Как выяснилось позже, это было лучшим решением.

Идея программы заключалась в том, чтобы продавать заброшенные дома в Муссомели за символическую цену в 1 доллар. Инициативу начали в 2017 году, и она неожиданно вдохнула в городок новую жизнь.

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Теперь в городе живет много людей из разных уголков мира

Заместитель мэра Муссомели Тоти Нигрелли говорит, что до внедрения программы город имел серьезные демографические проблемы. Еще после Второй мировой войны местное население сократилось с 25 до около 10 тысяч. Многие местные эмигрировали в США и другие европейские страны в поисках работы и лучшей жизни.

Люди оставили после себя много пустых домов, которых хватило бы для проживания около 40 тысяч человек. Однако желающих жить в Муссомеле не было.

Со временем заместитель мэра вдохновился положительным опытом других регионов Италии и запустил вебсайт, ориентированный на иностранных инвесторов. Там американцам и европейцам и предлагали дома за 1 доллар.

В Муссомели было много пустых домов / Фото Sicily.co.uk

Инициатива сразу дала результат. В течение первых 5 лет в Муссомеле продали почти 300 объектов недвижимости – это около 95% от общего количества доступных помещений.

Теперь мы видим здесь много людей из разных уголков мира: англичане, французы и испанцы. Все они живут в нашем городе,

– радостно рассказывает Тоти Нигрелли.

Поэтому благодаря программе крошечная сицилийская община неожиданно превратилась из опустошенной на полную жизнью.