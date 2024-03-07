Ідея програми полягала в тому, щоб продавати покинуті будинки в Муссомелі за символічну ціну в 1 долар. Ініціативу започаткували у 2017 році, і вона несподівано вдихнула в містечко нове життя.

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Тепер у містечку живе багато людей з різних куточків світу

Заступник мера Муссомелі Тоті Нігреллі каже, що до впровадження програми місто мало серйозні демографічні проблеми. Ще після Другої світової війни місцеве населення скоротилося із 25 до близько 10 тисяч. Багато місцевих емігрували до США та інших європейських країн у пошуках роботи та кращого життя.

Люди залишили по собі багато порожніх будинків, яких вистачило б для проживання близько 40 тисяч осіб. Проте охочих жити в Муссомелі не було.

З часом заступник мера надихнувся позитивним досвідом інших регіонів Італії та запустив вебсайт, орієнтований на іноземних інвесторів. Там американцям та європейцям і пропонували домівки за 1 долар.

У Муссомелі було багато пустих будинків / Фото Sicily.co.uk

Ініціатива одразу дала результат. Протягом перших 5 років у Муссомелі продали майже 300 об'єктів нерухомості – це близько 95% від загальної кількості доступних помешкань.

Тепер ми бачимо тут багато людей з різних куточків світу: англійці, французи та іспанці. Усі вони живуть у нашому місті,

– радо розповідає Тоті Нігреллі.

Отож завдяки програмі крихітна сицилійська громада несподівано перетворилась зі спустошеної на сповнену життям.