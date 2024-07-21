Не выбор, а стиль жизни: какие цвета для своей гостиной выбрали Барак и Мишель Обамы

Вечную привлекательность нейтральных оттенков не нужно долго объяснять, особенно когда ее одобряет бывший американский президент. Гостиная Барака и Мишель Обама является еще одним доказательством того, что эти тона будут всегда в тренде.

В своей нейтральной гостиной Мишель и Барак Обамы сочетают стену теплого кремового цвета с акцентным стулом подобного оттенка и бежевыми шторами, окружающих их неокрашенные деревянные жалюзи. Дизайнеры не оставили интерьер полностью нейтральным, а дополнили его яркими деталями.

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Уютная гостиная Барак и Мишель Обамов

Бежевые и молочные тона в гостиной "уравновесили" красно-синим ковром со сложным узором и, что важно, яркими аксессуарами, включая цветы и ярко-голубую свечу.

Мишель Обама в гостиной / Фото из инстаграма бывшей Первой леди США

Дизайнеры называют гостиную Обамы "мастер-классом по декорированию нейтральными цветами".

Нейтральная эстетика в интерьерах – это не новая тенденция. Серо-коричневый, кремовый, бежевый, серый и черный воспринимают как базу для многих дизайнерских интерьеров. Спрос на создание теплого и уютного пространства вырос, и этот образ считается скорее стилем жизни, а не просто выбором дизайна,

– комментирует лондонский дизайнер Саманта Уилсон.

Использование натуральных тканей, древесины и землистых оттенков создает ощущение сдержанной роскоши.

"Такого вида можно легко достичь, дополняя интерьер плетеными корзинами и кашпо (особенно плетеными кашпо с оливковыми деревьями) или добавляя натуральный текстиль, например льняные подушки, пледы, скатерти и, конечно, джутовые и плетеные ковры", – подсказывают дизайнеры.

Гостиная, подобна той, что мы видим в доме Обамов / Фото Albion Nord

Еще одна деталь, которая важна в гостиной, – это отсутствие беспорядка. Комната Обамов кажется гостеприимной и живой, и одновременно все имеющиеся аксессуары не создают визуального хаоса.