В 2018 и 2019 годах "технический магнат" приобрел две недвижимости в этом районе на общую сумму 59 миллионов долларов. Согласно Wall Street Journal, сделки заключались тихо и долго скрывались.

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Цукерберг купил два дома, один из которых уже снес

Все началось с того, что в 2018 году основатель Meta приобрел дом Carousel Estate на западном берегу Тахо за 22 миллиона долларов. Имение предлагает "абсолютную конфиденциальность", около 60 метров частного побережья озера и просторную лужайку с вековыми деревьями.

В собственность входит главный дом с восемью спальнями, гостевой дом с тремя спальнями и гараж для каждого дома. Также над вторым гаражом – квартира сторожа.

За год Цукерберг приобрел соседнюю собственность площадью 2 гектара за 37 миллионов долларов. Говорится о Brushwood Estate с собственным 120-метровым побережьем и частным пирсом с лодочным подъемником. В старых объявлениях указывали, что когда-то в доме проводили "много престижных мероприятий", например показ мод и летний музыкальный фестиваль на озере Тахо.

Дом Carousel Estate уже разрушен, ведь это часть плана строительства разветвленного комплекса площадью 4 гектара. СМИ пишут, что Цукерберг планирует построить основную резиденцию площадью 1800 квадратных метров, 10 метров высотой с деревянным и стеклянным фасадом", а также "новый дом на двоих, тренажерный зал, несколько гостевых домов и офисов". Всего должно быть 7 зданий.

Недвижимость до сноса / Фото Tahoe Luxury Properties

Журналист San Francisco Standard пообщался с местными жителями вблизи недвижимости Цукерберга, чтобы узнать, что сейчас со строительной площадкой и как они относятся к своему новому соседу.

"Он замечательный сосед. Семья замечательная. Они выполняют продуманную, тщательную работу. Это старое место разваливалось", – сказал сосед Стивен Финн.

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Некоторые из местных все же не слишком положительно реагирует на планы Цукерберга. Они опасаются, что состоятельные люди, которые скупают недвижимость в этом районе, будут завышать цены на недвижимость. Из-за этого может быть серьезное затишье со стороны туристов, которое и так существенное в межсезонье.