Он идеален: какой акцентный цвет для своей гостиной выбрала Дженнифер Лопес

Дом Дженнифер Лопес уже давно является источником вдохновения даже для ведущих дизайнеров. Интерьер звездной певицы и актрисы уютный и одновременно роскошный, то бишь изящный.

Для своей гостиной знаменитость выбрала особый акцентный цвет. Эксперты называют его идеальным вариантом на случай, если надо добавить интерьеру "непринужденной роскоши".

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Гостиная Дженнифер Лопес

Свою гостиную известная певица и актриса показала на инстаграм-странице. Дженнифер Лопес опубликовала фото, на котором красуется в изысканном платье. Позади прекрасно видно интерьер комнаты с кремовой и зеленой мебелью на фоне белых стен и бежевых ковров.

Но внимание привлекает небольшой уголок на последнем плане, "окутанный золотом". Именно этот цвет дизайнеры назвали идеальным в гостиной звезды. Акцентная стена, окрашенная в теплый золотистый оттенок, создает ощущение аристократичности. А в сочетании с винтажной мебелью это, бесспорно, самое роскошное место в гостиной.

Золотой всегда будет популярным акцентным цветом для различных стилей дизайна интерьера, и недавняя тенденция золотых декоров в стиле 70-х доказывает, насколько он универсален,

– отметили эксперты.

Выбор акцентного цвета – отличный способ выделить определенный уголок в вашей комнате и внести нотку контраста. Эксперт по цветам Дженнифер Эберт подсказывает, что такой акцент еще и визуально увеличивает пространство.

И хотя в гостиной Дженнифер Лопес золотой оттенок вносят через краску, его можно добавить с помощью латунной мебели или декора.