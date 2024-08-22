Для своєї вітальні знаменитість обрала особливий акцентний колір. Експерти називають його ідеальним варіантом на випадок, якщо треба додати інтер'єру "невимушеної розкоші".

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Вітальня Дженніфер Лопес

Свою вітальню відома співачка та акторка показала на інстаграм-сторінці. Дженніфер Лопес опублікувала фото, на якому красується у вишуканому платті. Позаду чудово видно інтер'єр кімнати з кремовими та зеленими меблями на тлі білих стін і бежевих килимів.

Та увагу привертає невеликий куточок на останньому плані, "оповитий золотом". Саме цей колір дизайнери назвали ідеальним у вітальні зірки. Акцентна стіна, пофарбована в теплий золотистий відтінок, створює відчуття аристократичності. А в поєднанні з вінтажними меблями це, безперечно, найрозкішніше місце у вітальні.

Золотий завжди буде популярним акцентним кольором для різноманітних стилів дизайну інтер'єру, і недавня тенденція золотих декорів у стилі 70-х доводить, наскільки він універсальний,

– зазначили експерти.

Вибір акцентного кольору – чудовий спосіб виокремити певний куточок у вашій кімнаті та внести нотку контрасту. Експертка з кольорів Дженніфер Еберт підказує, що такий акцент ще й візуально збільшує простір.

І хоч у вітальні Дженніфер Лопес золотий відтінок вносять через фарбу, його можна додати за допомогою латунних меблів чи декору.