Недавно звездная телеведущая и модель поделилась фото из своей просторной гостиной. Дизайнеры начали живо обсуждать, уместные ли цвета выбрала Кардашян для своего интерьера.

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Стильная гостиная в нейтральных оттенках

На самом деле дизайнеры были поражены тем, что в гостиной звезды преобладает серый. Это оттенок, который был очень популярен около 10 лет назад, но потом его назвали антитрендом. В последнее время эксперты наблюдают возвращение его хорошей репутации, особенно в уместном сочетании и стиле.

Дизайнеры говорят, что гостиная Ким Кардашян – отличный пример того, как правильно использовать серый. По их словам, он имеет "современный и изящный вид в этом пространстве благодаря текстурным деталям и современным формам".

Телезвезда со своей семьей / Фото из инстаграма Ким Кардашьян

Интерьер Ким Кардашьян доказывает, что серый все еще сильно влияет на интерьеры. Вместо того, чтобы покрасить стену в серый цвет, лучше использовать тонкую серую плитку, как это сделала Кардашьян. Это соответствует современным тенденциям,

– считает одна из эксперток.

Изогнутые белые диваны в гостиной создают отличный контраст с серым, что добавляет визуального интереса. Привлекает внимание также и плетеная корзина для хранения вещей, что как будто символизирует уют.