В какие цвета красить стены в гостиной, если белый диван: вот три варианта

Белый диван – сдержанный и стильный, делает любое жилое пространство роскошным, а особенно гостиную. Узнайте, какой цвет стены станет идеальным фоном для такого изысканного акцента.

В определенном смысле белый – самый простой цвет для сочетания с другими оттенками. Однако есть определенные тона, которые помогают ему выделиться и стать роскошным акцентом в гостиной. В основном это нейтральные теплые оттенки.

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Теплые нейтральные тона

Белый цвет достаточно холоден, если выбрать яркий оттенок. Поэтому следует добавить немного тепла с помощью теплых тонов, чтобы создать ощущение уюта в гостиной. Это может быть бежевый, кремовый, верблюжий, кофейный, бледно-желтый и другие.

Гостиная с белым диваном и бледно-желтыми стенами / Фото Caitlin Jones Design

Белый

Часто один из лучших способов полноценно представить белый диван – это создать монохромную, то есть одноцветную схему. Смешивание различных белых оттенков поможет создать неподвластное время, классический и удивительно приятный дизайн. Главное – выбирать качественные материалы.

"Выбор качественных красок, тканей, отделки может превратить белый интерьер из просто красивого в эстетически привлекательный и функциональный", – говорят дизайнеры.

Прекрасными дополнениями к монохромному белому интерьеру станет деревянная мебель и декор в оригинальной отделке.

Коричневый

Именно этот цвет и его оттенки в сочетании с другими тоновыми акцентами могут оживить пространство с белым диваном.

"Мы любим использовать диваны из разных белых тканей для наших дизайн-проектов. Обычно мы сочетаем их с другими нейтральными оттенками и добавляем яркие цвета с помощью подушек. Особенно уместны красные и коричневые тона, согревающие пространство ", – сказали ведущие дизайнеры.

К слову, лучше всего белая мебель подходит для дизайна интерьера в пляжном стиле.