У певному сенсі білий – це найпростіший колір для поєднання з іншими відтінками. Проте є певні тони, які допомагають йому виокремитися й стати розкішним акцентом у вітальні. Здебільшого, це нейтральні теплі відтінки.

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Теплі нейтральні тони

Білий колір досить холодний, якщо обрати яскравий відтінок. Тому варто додати трохи тепла за допомогою теплих тонів, щоб створити відчуття затишку у вітальні. Це може бути бежевий, кремовий, верблюжий, кавовий, блідо-жовтий та інші.

Вітальня з білим диваном і блідо-жовтими стінами / Фото Caitlin Jones Design

Білий

Часто один із найкращих способів повноцінно представити білий диван – це створити монохромну, тобто одноколірну схему. Змішування різних білих відтінків допоможе створити непідвладний часу, класичний і напрочуд приємний дизайн. Головне – обирати якісні матеріали.

"Вибір якісних фарб, тканин, оздоблення може перетворити білий інтер'єр із просто красивого на естетично привабливий і функціональний", – кажуть дизайнери.

Чудовими доповненнями до монохромного білого інтер'єру стануть дерев'яні меблі та декор в оригінальній обробці.

Коричневий

Саме цей колір та його відтінки в поєднанні з іншими тоновими акцентами можуть справді оживити простір із білим диваном.

"Ми любимо використовувати дивани з різних білих тканин для наших дизайн-проєктів. Зазвичай ми поєднуємо їх з іншими нейтральними відтінками та додаємо яскраві кольори за допомогою подушок. Особливо доречними є червоні та коричневі тони, які зігрівають простір", – сказали провідні дизайнери.

До слова, найкраще білі меблі підходять для дизайну інтер'єру в пляжному стилі.