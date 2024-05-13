Какие цвета выбрать для гостиной, если диван синий: лучшие комбинации от дизайнеров

Многие дизайнеры говорят, что лучшие идеи для гостиной начинаются с синей цветовой гаммы. А еще сейчас в тренде синие диваны насыщенного темного оттенка. Если вы для себя выбрали именно такой, то должны знать, какие цвета могут его дополнить.

Темно-синий, бесспорно, эффектный оттенок. Глубокий и богатый, элегантный и очень универсальный – словом, идеальный для дивана в гостиную. Важно лишь правильно совместить его с другими тонами.

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Белый, синий и желтый

Белая гостиная с яркими цветными акцентами / Фото Paloma Contreras

Яркий цвет можно добавить таким образом, что он не будет казаться потрясающим. Например, можно покрасить все стены белым, а также выбрать нейтральный текстиль,

– подсказывают дизайнеры.

Эта гостиная с синим диваном является идеальным примером того, как можно умеренно использовать желтый. А еще это прекрасный пример сочетания двух совершенно разных оттенков, которые на практике дополняют друг друга.

Нежно-зеленый, терракотовый и синий

Кухня-гостиная с терракотовыми деталями / Фото Gilded Hearth

Для создания современного и изящного вида в белой гостиной можно использовать акценты синего, розового, терракотового, зеленого и бирюзового оттенков.

В гостиной 1950-х годов, что на фото, часть стены покрасили нежно-зеленым, а также там поставили синий диван с терракотовыми подушками. Дизайнеры сравнивают такое цветовое сочетание с "домашним садом весной".

Землистые тона и синий

Гостиная, обшита белыми панелями, с темно-синим диваном / Фото OKA

Для создания прибрежного стиля сочетайте свой темно-синий диван с теплыми песочными и бежевыми тонами,

– советуют дизайнеры для сторонников пляжных стилей.

Землистые тона создают легкую и воздушную атмосферу, как в пляжных коттеджах. Эксперты советуют дополнить темно-синий диван льняными декоративными подушками, а возле него положить мягкий плетеный ковер.