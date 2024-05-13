Темно-синій, безперечно, ефектний відтінок. Глибокий і багатий, елегантний і дуже універсальний – словом, ідеальний для дивана у вітальню. Важливо лише правильно поєднати його з іншими тонами.

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Білий, синій та жовтий

Біла вітальня з яскравими кольоровими акцентами / Фото Paloma Contreras

Яскравий колір можна додати таким чином, що він не буде здаватися приголомшливим. Наприклад, можна пофарбувати всі стіни білим, а також обрати нейтральний текстиль,

– підказують дизайнери.

Ця вітальня із синім диваном є ідеальним прикладом того, як можна помірно використати жовтий. А ще це чудовий приклад поєднання двох зовсім різних відтінків, які на практиці доповнюють один одного.

Ніжно-зелений, теракотовий і синій

Кухня-вітальня з теракотовими деталями / Фото Gilded Hearth

Для створення сучасного та витонченого вигляду в білій вітальні можна використати акценти синього, рожевого, теракотового, зеленого та бірюзового відтінків.

У вітальні 1950-х років, що на фото, частину стіни пофарбували ніжно-зеленим, а також там поставили синій диван з теракотовими подушками. Дизайнери порівнюють таке колірне поєднання з "домашнім садом навесні".

Землисті тони та синій

Вітальня, обшита білими панелями, з темно-синім диваном / Фото OKA

Для створення прибережного стилю поєднайте свій темно-синій диван із теплими пісочними та бежевими тонами,

– радять дизайнери для прихильників пляжних стилів.

Землисті тони створюють легку й повітряну атмосферу, як у пляжних котеджах. Експерти радять доповнити темно-синій диван лляними декоративними подушками, а біля нього покласти м'який плетений килим.