Не зря это классика: какой диван для своей гостиной выбрала Синтия Никсон

Звездная актриса Синтия Никсон опубликовала фото, где она сидит со своим котом на большом мягком диване. Дизайнеры сразу начали обсуждать интерьерный вкус знаметитости.

Серый считают цветом прошлого десятилетия, ведь он в последнее время действительно не так популярен. Однако это очень универсальный цвет, который, по мнению многих дизайнеров, выходит за рамки трендов. Синтия Никсон для своей гостиной выбрала именно серый диван.

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Цвет дивана Синтии Никсон как вечная классика

Серый – это середина между черным и белым с большим количеством универсальных оттенков. Цвет, который прекрасно смотрится как на стенах, так и на мебели.

В интерьере Синтии Никсон серый диван создает ощущение роскоши и элегантности. Главный предмет мебели звезда дополнила темно-коричневым пледом, а рядом поставила деревянный журнальный столик.

По мнению дизайнеров, выбор актрисы доказывает, что декорирование серым цветом всегда актуально. Нейтральные оттенки – это классика для жилого пространства, и легко понять почему. Спокойные мягкие оттенки прекрасно подходят для гостевых комнат и спален, которые служат местом для отдыха.

Серый цвет стал краеугольным камнем в современном дизайне интерьера как универсальный и изящный фон для любой комнаты. Этот нейтральный оттенок создает атмосферу спокойствия и сдержанной элегантности, что делает его идеальным выбором для тех, кто хочет создать вневременной интерьер,

– говорит дизайнер из Нью-Йорка Нина Лихтенштейн.

Эксперт советует сочетать серый прежде всего с белым. Это свежая комбинация. идеально подходит для современной и минималистской эстетики. Также отличной парой для серого будет зеленый, потому что вместе они "создают естественное, органическое ощущение в комнате". Говорится прежде всего о шалфейном и оливковом оттенках.