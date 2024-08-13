Если спросить сотню дизайнеров об их мнении относительно обоев в ванных комнатах, то было бы сто разных ответов. Джастина и Хейли Биберов это не смутило.

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Ванная комната Джастина и Хейли Биберов

Стены в ванной комнате звездной пары полностью оклеены желтыми обоями с белыми цветами и зеленью. Эксперты говорят, что дизайнер интерьера Биберов мастерски соединил их классические цветочные обои с ярко-белой плиткой и сайдингом.

Изысканный ковер и винтажное кресло у туалетного столика довершают традиционный интерьер. Все пространство имеет привлекательное ощущение французской старины.

Ванная комната – отличное пространство для экспериментов со смелыми печатными обоями. Поскольку эти помещения, как правило, меньше, чем другие комнаты в доме, обои создают уютную, а не ощущение чрезмерности,

– говорит британский дизайнер и эксперт по цветам Дженнифер Эберт.

Ванная комната звездной пары / Фото из инстаграма Хейли Бибер

По мнению специалиста, обои с цветочным орнаментом в звездном интерьере добавляют своеобразной причудливости.

Мне нравится, как они использовали обои на потолке, а также на стенах для целостного, всеобъемлющего вида, который создает ощущение, будто вы заходите в цветочный лес,

– делится взглядом Эберт.

Конечно, вокруг такого дизайнерского решения возникают споры, и они не безосновательны. Ведь в помещениях с высокой влажностью сложно ухаживать за обоями. Некоторые эксперты говорят, что ванная комната – это одно из мест, куда их не стоит клеить.

В конце концов, это дело каждого. Кто-то выбирает практичность, а кто-то – эстетику.