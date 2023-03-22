Сам минимализм основывается на принципе избавления дома от беспорядка. Речь идет об использовании силы "чистого" пространства, ограниченного лишь несколькими ключевыми элементами и значимыми предметами. Рассказываем о трех идеях дизайна для гостиной с минималистической эстетикой.

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Выбирайте теплую и нейтральную цветовую палитру цветов

Белый цвет – самый популярный в дизайне гостиной, но он делает пространство холодным. Выбирайте лучшее теплые нейтральные цвета, например каменные тона, бежевые и кремовые. Это обеспечит ощущение комфорта и уюта в комнате, что важно, когда речь идет именно об гостиной.

В этом интерьере светлые стены создают сдержанное, но текстурированное основание, тогда как скульптурная мебель с извилистыми формами занимает центральное место. Среди них – пышный диван, обитый мягкой тканью.

Гостиная в теплых оттенках / Фото Claudia Bryant

Добавляйте темные акценты

Минимализм – это не только светлые оттенки. Вам не нужно ограничиваться белой палитрой. Гостиная с элементами черного, угольно-серого и коричневого производит великолепное впечатление и придает глубину пространства.

В этой черно-белой гостиной есть темно-серые обои, впечатляющие черные стулья и журнальный столик. Они добавляют драматизма, но соединены с равным количеством белого, чтобы сохранить свежесть.

Темные оттенки расставляют акценты / Фото Romo Group

Выбирайте встроенные стеллажи

В минималистическом стиле гостиной создают ощущение простора. Выбор встроенных стеллажей вместо отдельной мебели – отличный способ сохранить больше свободного места.

При оформлении полок попробуйте избегать большого количества деталей и сосредоточьтесь на нужных предметах.

Встроенные стеллажи экономят место / Фото House of Jade Interiors