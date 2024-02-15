"Доводит до истерики": в Англии продают дом со странной гостиной за высокую цену

Этот дом в английском городе Марлоу "доводит потенциальных покупателей до истерики", когда они видят гостиную. Они считают, что стоимость дома в целом существенно завышена, а тем более учитывая этот нюанс.

Полуквартирный дом снаружи такой, как все, но внутри гостиную окутывает оливковый махровый ковер. Все были поражены, что недвижимость стоит аж 850 тысяч фунтов стерлингов, ведь эту "мягкую комнату" точно нужно будет переделать.

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"Стильный и современный" дом

Агенты по продаже рекламируют описывают дом как "стильный" и "современный". Но никакого упоминания о странной эстетике на стенах нет. Гостиная, вероятнее, похожа на комнату для домашних животных, чем на пространство для гостевания.

Потенциальные покупатели шутят, что, если бы купили этот дом, то не смогли бы перестать гладить эти ковровые стены.

"Махровая гостиная" / Фото Jam Press

Если не учитывать этот нюанс, то в целом дом красивый и большой. В нем есть современная кухня-столовая и подсобное помещение сбоку. Также хозяева обустроили четыре спальни на первом этаже и главную с ванной комнатой и гардеробом на мансарде.

В объявлении добавляют: "Это помещение полностью отремонтировали нынешние владельцы, и теперь внутри высококачественный, стильный и современный интерьер. Из прихожей можно попасть в гостиную. Комната и кухня – открытой планировки со встроенной техникой и кладовой. Сводчатая гостиная комната вмещает столовую и рабочую зону. Из кухни есть доступ к большой подсобной комнате и гардеробу".

Одна из спален / Фото Jam Press

Снаружи есть ландшафтный сад с развлекательной террасой и зоной отдыха, гаражом и большой стоянкой.