Напівквартирний будинок зовні такий, як усі, але всередині вітальню огортає оливковий махровий килим. Усі були вражені, що нерухомість коштує аж 850 тисяч фунтів стерлінгів, адже цю "м'яку кімнату" точно потрібно буде переробити.

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"Стильний та сучасний" будинок

Агенти з продажу рекламують описують будинок як "стильний" та "сучасний". Та жодної згадки про дивну естетику на стінах немає. Вітальня, імовірніше, схожа на кімнату для домашніх тварин, аніж на простір для гостювання.

Потенційні покупці жартують, що, якби купили цей будинок, то не змогли б перестати гладити ці килимові стіни.

"Махрова вітальня" / Фото Jam Press

Якщо не враховувати цей нюанс, то загалом будинок гарний та великий. У ньому є сучасна кухня-їдальня та підсобне приміщення збоку. Також господарі облаштували чотири спальні на першому поверсі та головну з ванною кімнатою та гардеробом на мансарді.

В оголошенні додають: "Це помешкання повністю відремонтували нинішні власники, і тепер всередині високоякісний, стильний і сучасний інтер'єр. З передпокою можна потрапити до вітальні. Кімната та кухня – відкритого планування з вбудованою технікою та коморою. Склепінчаста розважальна кімната вміщує їдальню та робочу зону. З кухні є доступ до великої підсобної кімнати та гардеробу".

Одна зі спалень / Фото Jam Press

Зовні є ландшафтний сад із розважальною терасою та зоною відпочинку, гаражем і великою стоянкою.