Сейчас по государственной программе еОселя предлагают два варианта оформления ипотеки: под 3% и 7% годовых. Оформить кредит под самую низкую ставку могут не все, а только определенные категории граждан.

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Кто может воспользоваться льготной ипотекой под 3%

Ипотека под 3% годовых доступна для:

военнослужащих по контракту и их членов семей;

медицинских работников государственной и коммунальной форм собственности;

педагогических работников учебных заведений государственной и коммунальной форм собственности;

ученых учебных заведений и научных учреждений государственной или коммунальной форм собственности.

Такой кредит предоставляют на срок до 20 лет с минимальным первоначальным взносом 20% от стоимости жилья. Если лицо потеряет статус одной из указанных категорий на время договора, то его переведут на ставку 7% годовых.

В некоторых случаях местные власти компенсирует заемщикам проценты по кредитам. Летом прошлого года в рамках еОсели запустили четыре региональные программы: в Закарпатской, Николаевской, Черновицкой областях и в Кропивницком. В каждом регионе свои особенности.

Ипотека под 7% годовых

По обновленным условиям ипотека под 7% годовых доступна для:

ветеранов войны и членов их семей;

участников боевых действий;

людей с инвалидностью вследствие войны;

семей погибших ветеранов войны и защитников;

украинцев, которые не имеют недвижимости или в собственности которых менее 52,5 квадрата на одного человека и дополнительно 21 квадрат на каждого члена семьи.

Участники программы еОселя должны быть совершеннолетними и не старше 70 лет на момент завершения договора ипотеки. Они не должны фигурировать в санкционных списках и участвовать в других действующих госпрограммах, где обеспечивают жильем.