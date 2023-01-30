Сокращение предложений и скачок цен: чего ожидать от вторичного рынка жилья в Украине

Несмотря на пессимистические прогнозы, падение спроса на рынке готового жилья не оказалось катастрофическим. Однако уже сейчас в некоторых регионах наблюдается сокращение предложений, что может повлечь за собой резкий скачок цен.

Какие изменения произошли на рынке продажи вторичного жилья Украины с начала полномасштабной войны, как корректируются цены и чего ждать дальше, рассказал президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита.

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От начала полномасштабного вторжения по сей день: как функционирует вторичный рынок

В первые месяцы полномасштабного вторжения рынок недвижимости замер. Первая активность на "вторичке" начала наблюдаться в мае и была оговорена отложенным спросом. Определенная часть покупателей, планировавших приобрести новое жилье еще до войны, от своих планов не отказалась. И после разблокировки реестров они оживили рынок. В настоящее время сделки купли-продажи осуществлялись по всей территории Украины, где не происходит активных боевых действий, хотя подавляющее большинство сделок фиксировалось в западных регионах страны.

С июня-июля начала приходить в себя и "первичка", однако вторичное жилье выбирали чаще, поскольку покупатели не желали заниматься ремонтом

Относительно спроса сейчас на западе страны он остается примерно на довоенном уровне, рассказывает Пита. Однако здесь не так много предложений, за исключением Львова.

Города там преимущественно небольшие, спрос и предложение сбалансированы. Потому и цены на вторичном рынке здесь не выросли. За исключением Закарпатья, где в Ужгороде и Мукачево спрос вырос на 50 – 60%, а предложение не увеличилось. В результате цены на вторичном рынке выросли на 20 – 30%,

– констатирует Пита.

Если говорить о Киеве и Одессе, спрос на покупку готового жилья свалился на 50 – 60%. Но с другой стороны, видно уменьшение количества предложений. Люди сейчас совсем неактивно продают недвижимость. Чтобы найти квартиру, нужно еще изрядно поискать. И в результате цены предложения в Киеве снизились несущественно, процентов на 10 – 15. Для военного времени это не существенное падение.

Но если, например, анализировать спрос в западном регионе – Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Закарпатской областях, пока у нас есть только общее количество сделок, без учета специфики по областям. Потому не можем сказать, как менялись цены в конкретных регионах. Если будет статистика спроса по областям, тогда сможем проанализировать динамику цен,

– объясняет Пита.

Что влияет на цены

Пока в западных регионах цена остается на довоенном уровне, близкие к фронту и центральные области испытывают спад. Так:

в Харькове стоимость "вторички" упала на 40 – 50%,

стоимость "вторички" упала на 40 – 50%, в Днепре и Одессе – на 20 – 30%,

– на 20 – 30%, в Киеве – 10 – 15%.

Юрий Пита добавляет, что самой странной остается ситуация в Киеве. Пока предложения жилья в столице мало, в некоторых сегментах даже наблюдается дефицит. Имея немаленькие деньги на руках, клиенты отчасти не могут приобрести жилье из-за маленького выбора вариантов.

Если предложения не станет больше, а спрос будет расти, то цены тоже будут увеличиваться. Стимулировать рост цен государственные программы помощи гражданам, потерявшим жилье.