По словам президента Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрия Питы, от колебания курса доллара, например, особенно страдает вторичный рынок жилья. Как это проявляется – дальше.

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Как курс доллара влияет на вторичный и первичный рынок недвижимости

В результате роста курса доллара больше всего страдает вторичный жилой недвижимости. На "первичке" застройщики продают квадратные метры за гривну и при колебаниях курса стоимость квадратных метров меняется не так внезапно. Рост курса в таких случаях играет в пользу покупателей.

К примеру, если у человека есть 50 тысяч долларов, а курс в стране, условно, 40 гривен за доллар, то на первичном рынке он сможет купить квартиру за 2 миллиона гривен. Но если курс вырастет до 50 гривен за доллар, у человека уже будет не 2, а 2,5 миллиона гривен, при этом цена на квартиру останется прежней, а человек сможет сэкономить 500 тысяч гривен,

– приводит пример Пита.

Он добавляет, что на вторичном рынке есть привязка к валюте. Поэтому при росте курса доллара продавцы также поднимают цены на жилье и, таким образом, теряют своих покупателей. Обычно в таком случае люди начинают присматриваться к первичному рынку, потому что у них больше возможности покупать у гривны, чем в валюте.

Из-за роста курса доллара идет перекос спроса на первичный рынок. У людей нет возможности покупать жилье в долларах на вторичном рынке. Поэтому вместо того, чтобы выбрать для себя меньшую квартиру, они начинают присматриваться к первичному рынку.

– отметил эксперт.

Снизить цену на вторичном рынке продавцы могут только при отсутствии спроса. Поэтому сегодня вопрос правильного формирования цены остается для них самым сложным.

По словам эксперта, курс доллара, выросший в связи с войной России против Украины, не так оказал значительное влияние на рынок недвижимости, как, например, в 2014 году. Тогда рынок недвижимости почувствовал изменения гораздо серьезнее.