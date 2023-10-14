Как часто нужно стирать подушки в спальне и гостиной: вот ответ экспертов

Залогом хорошего сна, комфортной гостиной и соблюдения правил гигиены является правильная стирка подушек. Вспомните, когда вы в последний раз это делали?

Частота стирки подушек зависит от типа подушки, а также индивидуальных факторов, таких как аллергия и привычки, касающиеся сна. Так или иначе подушки накапливают грязь, пыль и шерсть домашних животных, если у вас есть питомцы. Как часто их нужно стирать – отвечают эксперты.

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Эксперты о том, как часто стирать подушки

Стандартные синтетические подушки эксперт и дизайнер интерьера Мохаммад Ахмед советует стирать каждые 3 – 6 месяцев.

Я рекомендую стирать их каждые три-шесть месяцев. Эта процедура помогает избавиться от пылевых клещей, пота и жира из накапливающихся со временем тела.

– говорит специалист.

Но если вы страдаете аллергией или астмой, лучше стирать подужки каждые два месяца для более здорового сна.

"Подушки из натурального наполнителя следует стирать каждые 6 – 12 месяцев. Они нуждаются в более редкой очистке из-за естественной стойкости к аллергенам и запахам.

Что касается наволочек, их следует стирать каждые 1 – 2 недели, чтобы грязь не успевала копиться.

"Декоративные подушки в гостиной нужно стирать по крайней мере раз в три месяца, если вы часто ложитесь на них, смотря телевизор. Но если вы разрешаете своим любимцам сидеть на диване, то это следует делать чаще.

Однако бывает так, что гостиная резвится, ведь ее используют только как комнату для гостей. В таком случае подушки можно стирать реже, чем каждые 3 месяца.