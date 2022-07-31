Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов. Он отметил, что уже определены приоритетные локации.

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Безопасные остановки общественного транспорта в Украине

Власти Харькова обещают, что модернизированные остановки появятся к концу лета.

В течение 2 – 3 недель в Харькове начнем монтировать безопасные остановки общественного транспорта. Мы уже определили первые 25 мест, где они будут установлены в первую очередь – на загруженных маршрутах троллейбусов, автобусов и трамваев,

– рассказал Игорь Терехов.



В Харькове установят безопасные остановки-укрытия / Фото телеграмм Игоря Терехова

По его словам, это будут железобетонные конструкции, расположенные рядом с остановочными павильонами. В случае угрозы артиллерийских обстрелов там можно будет скрыться и переждать воздушную тревогу.

Такие укрытия есть в Израиле, например. И они показывают себя эффективными в защите от снарядов и разлета осколков,

– заметил городской голова Харькова.



В Харькове установят безопасные остановки-укрытия / Фото телеграмм Игоря Терехова

Терехов выступил против строительства временного жилья для переселенцев

Ранее Терехов заявил, что считает строительство временного жилья для вынужденных переселенцев нецелесообразным. По его мнению, потраченные на это средства лучше направить на полноценное восстановление городов.

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По словам Терехова, у Харькова был опыт строительства модульного городка для вынужденных переселенцев в 2014 году. Максимальный срок эксплуатации этих объектов – три года, однако прошло 8 лет, а в конструкциях живут переселенцы из Луганской и Донецкой областей.

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