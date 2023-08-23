Капсула времени: посмотрите на дом, идеально сохранившийся за 50 лет

Зайти в этот дом в Аделаиде – это то, что открыть капсулу времени, которой десятки лет. Последние 50 лет там ничего не меняли.

Жилье построили еще в начале 50-х годов. Это крепкий кирпичный дом, идеально сохранившийся в течение десятилетий, поэтому он действительно выдержал испытание временем.

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Дом, который возвращает к 1950-м

От узорных обоев и красочных штор до оригинальных ковров, шкафов и полов – кажется, дом застыл во времени. Владелец, продающий дом, решил не обновлять его. Следовательно, прошло уже 50 лет.

Сейчас жилье хотят продать на аукционе 9 сентября по ориентировочной цене в 820 тысяч долларов США.

"Владелец никогда ничего не менял. Это типичная спящая красавица – вам просто нужен принц, чтобы прийти и разбудить ее", – шутит агент по продажам Анна-Мария Варелиас.

Старый ремонт в стиле 50-х, прекрасно сохранившийся / Фото Realestate

В то же время агент отмечает, что редко можно найти так хорошо сохранившиеся старые дома. Для кого-то он может стать настоящим кладом.

Единственное, что новому владельцу нужно будет приобрести много мебели. Кухня выглядит укомплектованной, но все ниши – почти или полностью пустые. На заднем дворе есть бассейн и большая комната отдыха, окруженные ухоженным садом.

Интересно, что средняя цена жилья в районе, где расположен дом, составляет 932,5 тысяч долларов.