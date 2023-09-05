Какие цвета дизайнеры считают самыми лучшими для кухни: запомните их

Тенденции изменяются, но эти основные цвета всегда остаются актуальными. Узнайте, какие три тона дизайнеры считают идеальными для кухни.

Какие цвета хорошо смотрятся на кухне? Хотя ответ на этот вопрос зависит от многих факторов, есть некоторые оттенки, всегда идеальные в любом пространстве.

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Белый

Белый официально является самым популярным цветом для кухонь в этом году, и его неизменную привлекательность легко понять.

"Белая краска придает комнате свежесть, свет и воздух, создавая ощущение чистоты, поэтому, вероятно, белый цвет и является самым популярным выбором для кухни", – говорит эксперт по интерьеру Майкл Роллан.

Дизайнеры советуют использовать белый цвет в качестве базового цвета и дополнить его ярким или темным оттенком. К примеру, покрасьте стены белым, а кухонный остров выберите голубым, бледно-желтым или даже черным.

Полностью белая кухня со столешницей и шкафами цвета слоновой кости / Фото Neptune

Розовый

В последний месяц Magnet розовый начал чаще появляться на кухнях. Возможно, это происходит из-за Барби-тренда.

Однако розовый в дизайне кухни – это не тот яркий и крикливый цвет, что в известном фильме. Это его нежный или бледный оттенок.

Эксперты рекомендуют использовать этот невероятный цвет на стенах. Однако если вы не любите розовый, то можете прибавить несколько акцентов. К примеру, это может быть кухонный остров и несколько деталей – чайник или тостер светло-розового.

Розовая и темно-синяя кухня / Фото Farrow & Ball

Зеленый

Идеи зеленых кухонь оказались на пике тенденций дизайна интерьера в последние годы. В частности, это произошло из-за естественных коннотации зеленого.

"Мы инстинктивно чувствуем себя "как дома", когда общаемся с природой. Поэтому использование зеленого в интерьере позволяет нам привнести внешнюю среду в дом и помогает подсознательно успокоить наше настроение и ум", - говорит директор по дизайну британской строительной компании Howdens Тори Саммерс .

Эксперты Benjamin Moore рекомендуют добавить зеленый в интерьер "небольшими дозами", например, как и в предыдущем случае с розовым – через кухонный остров. Также можно выкрасить зеленым одну стену, и тем самым создать акцент.

Обои зеленого цвета / Фото Paper & Paint Library Lighthouse