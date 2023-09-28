Какой цвет самый лучший для маленькой кухни: вот тон, который дает эффект увеличения

Секрет визуального увеличения маленькой кухни начинается с правильной цветовой гаммы. Все оттенки выполняют определенную функцию и способны полностью изменить интерьер.

Маленькая кухня – болезненный вопрос, ведь в этой комнате нужно вместить очень много вещей. Да еще и это нужно сделать так, чтобы пространство не было захламлено. Дизайнеры советуют покрасить кухню в один особый цвет, имеющий эффект увеличения.

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Лучший цвет для визуального увеличения кухни

Белые и подобные ему нейтральные оттенки занимают первое место в списке среди тонов, визуально увеличивающих пространство. По словам экспертов, они обладают световозвращающими свойствами. Это и способствует созданию такого эффекта в небольших комнатах.

Дизайнер интерьера Стейси Льюис говорит: "Нейтральные и приглушенные цвета также могут сделать маленькую кухню больше, поскольку они лучше отражают свет и освещают узкие просторы".

Белая кухня с синей акцентной плитой и узорным ковром / Фото MBC Interior Design

Для максимального эффекта специалисты рекомендуют выкрасить стены в перламутровый оттенок белого или в другие, также яркие. Кроме дизайнеры говорят соблюдать однотонность. Это поможет уменьшить визуальный беспорядок и сделать кухню больше путем создания контраста.

"Контрастные цветовые комбинации прекрасно подходят для открытых кухонь, поскольку они помогают отличить разнообразные элементы на вашей кухне. Монохромный контраст также поможет белому выделиться и усилить его", – считают специалисты.

Белая кухня с черным островом / Фото Future