Маленька кухня – болюче питання, адже в цій кімнаті треба вмістити дуже багато речей. Та ще й це потрібно зробити так, аби простір не був захаращений. Дизайнери радять пофарбувати кухню в один особливий колір, який має ефект збільшення.

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Найкращий колір для візуального збільшення кухні

Білий та подібні до нього нейтральні відтінки займають перше місце в списку серед тонів, які візуально збільшують простір. За словами експертів, вони мають світловідбивальні властивості. Це і сприяє створенню такого ефекту в маленьких кімнатах.

Дизайнерка інтер'єру Стейсі Льюїс каже: "Нейтральні та приглушені кольори також можуть зробити маленьку кухню більшою, оскільки вони краще відбивають світло та освітлюють вузькі простори".

Біла кухня із синьою акцентною плитою та візерунковим килимом / Фото MBC Interior Design

Для максимального ефекту фахівці рекомендують пофарбувати стіни в перламутровий відтінок білого або в інші, також яскраві. Окрім дизайнери кажуть дотримуватися однотонності. Це допоможе зменшити візуальний безлад і зробити кухню більшою шляхом створення контрасту.

"Контрастні комбінації кольорів чудово підходять для відкритих кухонь, оскільки вони допомагають відрізнити різноманітні елементи на вашій кухні. Монохромний контраст також допоможе білому виділитися та підсилить його", – вважають фахівці.

Біла кухня з чорним островом / Фото Future