Крошечный дом у озера: в Теннеси продают дом с вдохновенным дизайном

Маленький, но роскошный дом на берегу озера в Трейси-Сити, штат Теннесси, ищет нового владельца. Это помещение просто отличный вариант для летнего отдыха.

Приют площадью 38 квадратных метров спроектировали в 2020 году в рамках проекта, известного как Designer Cottages by Berkshire Hathaway.

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"Наша компания, The Retreat by Oakstone, начала строительство крошечных домов в 2019 году, и спрос был потрясающим. Это жилье – концепция, которую я придумал много лет назад, основываясь на воспоминаниях о моих лучших каникулах в детстве", — говорит один из разработчиков. Чип Хейс.

Идеальное место для отдыха

Дизайн дома был вдохновлен природной средой соседнего озера. В коттедже есть только одна спальня и ванная, но там могут комфортно разместиться шесть человек. Ведь в спальне есть две двухъярусные кровати и отдельная мансарда для гостей.

"Дом потрясающий и имеет все удобства, которые вам когда-нибудь понадобятся. На озере рядом не плавают моторные лодки или еще что-то подобное, что делает его очень спокойным и живописным", – рассказывает Хейс.

Дизайн, вдохновленный природой / Фото Realtor

Прекрасно то, что элитная миниатюрная недвижимость полностью меблирована. Также в помещении есть самая современная техника, в частности стиральная и сушильная машины. Кроме того, установлена минисплит-система отопления и охлаждения и есть водонагреватель.

Но самая красивая именно природа. На улице очень много места, чтобы погулять или организовать посиделки у костра, где могут комфортно разместиться до 15 человек. Стоимость недвижимости составляет 569 900 долларов.

Можно отдыхать у костра / Фото Realtor