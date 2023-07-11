Зеленый цвет в ванной комнате: уместен ли он и с какими оттенками сочетать
Источник:Homes & Gardens
Многие дизайнеры считают зеленый цветом 2023 года. Поэтому дизайнов ванных комнат в зеленых оттенках все увеличивается.
Уместным ли будет зеленый в ванной комнате? Да конечно. Каждый оттенок этого цвета будет иметь разный эффект, поэтому вам нужно найти "свой" зеленый. Хотите легкий и воздушный оттенок или темный и драматический? Вы можете использовать зеленый для создания ванной в любом стиле, это очень универсальный цвет.
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Зеленый в ванной: почему именно этот цвет
Зеленый представлен в огромной оттеночной палитре, поэтому он будет хорошим выбором. Подберите верный тон – и вы будете поражены. Многие сожалеют, что раньше никогда не рассматривали идеи зеленой ванной комнаты.
Если мнение о полностью зеленом помещении вас немного пугает, помните, что вы можете воспользоваться правилом "чем меньше, тем лучше".
Вы можете покрасить зеленым только одну стену, чтобы создать акцент, или установить зеленую плитку на полу и добавить несколько деталей этого цвета на стенах.
Следует отметить, что зеленый – это цвет природы. Он придает свежесть и помогает расслабиться.
Бело-зеленая плитка в ванной комнате / Фото Cotswold farm hideaway
Какие тона сочетаются с зеленым
Зеленый – один из цветов, который хорошо сочетается со многими тонами. Вы можете совместить его с нейтральными оттенками, такими как бежевый и темно-коричневый, или использовать резкий розовый или куркумовый.
Особенно хорошо зеленый сочетается с желтым, поскольку эти цвета расположены рядом на общепринятой палитре. Гармония видна издалека.
Зеленый – отличный акцентный цвет в белых ванных комнатах. Это сочетание цветов всегда идеально, поэтому примите во внимание.