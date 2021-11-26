Ikea предлагает крошечные апартаменты менее чем за 1 доллар в месяц

Пока весь мир переживает жилищный кризис из-за дефицита доступного жилья, Ikea Japan ищет решения, которые помогут каждому получить собственное пространство для жизни. Концепт, который представила компания – не новый, однако в отличие от подобных – доступен каждому.

Проект Tiny Homes должен решить проблему с жильем в густонаселенных регионах. Как отмечается на сайте компании, месячная аренда такого жилья будет стоить 99 иен (0,86 доллара или 23,30 гривен).

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Что известно о разработке

Концепт крошечного жилья / Фото Ikea Japan

Первое здание из серии расположено в престижном районе Шинджюку (Токио). Квартира площадью 10 квадратных метров будет стоить всего 99 иен. Согласно информации на сайте, сейчас для аренды предлагается только один блок полностью меблированный и украшенный продукцией Ikea.

Арендатору придется самостоятельно оплачивать коммунальные услуги / Фото Ikea

До 3 декабря компания принимает заявки от потенциальных арендаторов, которым исполнилось 20 лет. Отобранные кандидаты могут жить в крошечной квартире до 15 января 2023 года, с условием, что они смогут самостоятельно оплачивать коммунальные услуги.

Десять квадратных метров – это немного, но Ikea рассказывает, что они много работали для того, чтобы эффективно использовать доступную площадь.

Квартира украшена продукцией Ikea / Фото Ikea

В каждой квартире есть мини-кухня, ванная, место для стиральной машины и холодильника, а складной столик и регулируемые стеллажи увеличивают площадь, обеспечивая больше места для хранения вещей.

Экскурсия по квартире – Видео с канала Ikea