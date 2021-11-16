Илон Маск нашел покупателя для своего особняка, но есть нюанс

После нескольких неудачных попыток, Илон Маск нашел покупателя для своего дома, который считается последним недвижимым имуществом предпринимателя. Американский миллиардер запросил солидную сумму за особняк в районе залива Сан-Франциско.

Контракт на недвижимость был заключен в субботу, 13 ноября, через полтора года после того, как Маск пообещал избавиться от своей недвижимости и сосредоточиться на миссии по колонизации Марса. Рассказываем о нюансах, связанных с продажей жилья.

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Ранее стоимость особняка составляла 37,5 миллиона долларов (около миллиарда гривен). Но, похоже, клиентов не удовлетворяла столь высокая цена. В конце концов, Маску пришлось снизить цену почти на 6 миллионов долларов.

Это только предварительный договор

Имение Маска в Калифорнии / Фото Realtor

Маск заключил с покупателем предварительный договор. Это означает, что покупка еще не завершена и если сторона клиента не выполнит определенные условия, предприниматель может отменить сделку.

Имение Маска в Калифорнии / Фото Realtor

Если Маску удастся продать этот особняк, миллиардер наконец-то выполнит свое обещание, данное еще в 2020 году. Тогда он написал в твиттере, что избавится от всей своей недвижимости на Земле.

Имение Маска в Калифорнии / Фото Realtor

Предприниматель приобрел калифорнийское имение еще в 2017 году за 23,4 миллиона долларов. Особняк 1916 года расположен на 19 гектарах земли. Внутри есть 6 спален и 10 ванных комнат, зал для банкетов и просторная профессиональная кухня.

Имение Маска в Калифорнии / Фото Realtor