Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Лондоне в 2023 году составила 239 тысяч фунтов. Как выяснилось, примерно за эти же деньги можно приобрести величественное имение в сердце Европы.

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В нескольких комнатах уже сделан ремонт

Поместье выглядит особенно внешним, потому что уже давно стоял покинутым. Внутри интерьер в похожем состоянии – видна сломанная лестница и обваленный потолок. Однако в имении достаточно хорошо сохранилась некоторая антикварная мебель и декор, в том числе большая люстра и витражи.

Работы здесь много: крыша полностью непригодна для использования, балки сгнили и на стенах разошлась черная плесень. А еще владелица вынуждена терпеть "незваных гостей" – крыс и змеев.

Когда у меня не бывает нервных срывов, то я люблю это место,

– шутит девушка.

Британка говорит, что некоторые комнаты полностью обновлены, но она планирует завершить ремонт полностью. Ее видео с обзором имения собрало более 2,3 миллионов просмотров и тысячи комментариев.

Какое имение внутри: смотрите видео

Известно, что когда-то это имение принадлежало местному маркизу, который использовал его как охотничий домик. С той эпохи новой владелице остались огромные часы и деревянный камин с гравировкой.