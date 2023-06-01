Очень выгодно: на рынке появилось имение, которое продают вместе с селом по низкой цене

Частное островное имение у побережья Великобритании продается по той же цене, что и квартира в Лондоне. В стоимость еще и входит село.

Имение 18 века расположено на острове Скай, Шотландия. Его продают за 1,35 миллионов фунтов стерлингов. Цена дешевле, чем на некоторые дома в столице с одной спальней.

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Островное имение вместе с селом

Собственность имеет площадь 2395 акров земли и 8 миль побережья моря. На участке расположен георгианский дом площадью 427 квадратных метров. Он вмещает девять спален.

В цену также входит поселение Боррерайг, где расположен известный и древний свирель колледж МакКриммон. Когда-то в это заведение отправляли свирельщиков со всей Шотландии.



Природа на острове Скай поражает / Фото Strutt & Parker

Само жилье нуждается в ремонте. На первом этаже есть кухня-гостиная, семейная комната, столовая, гостиная, 7 спален и ванная. На втором этаже есть еще две спальни.

"В последние годы шотландский рынок недвижимости просто впечатляет, но такие варианты, как Husabost Estate, встречаются редко. Не каждый день мы видим, как на рынок выходят островные поместья, особенно те, которые отвечают такому количеству требований", – говорит агент по недвижимости Юан МакКриммон.

Это отличное место для жизни с невероятной природой и пейзажами. Жить здесь спокойно и легко для души.



Уникальное предложение / Фото Strutt & Parker