Старые дубы усеяли зеленые от зимних дождей склоны холмов. Весна дарит яркие пятнышки полевых цветов. Скот лениво шаркает под летним солнцем. Здесь живут все, кто не любит городской шум.

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Усадьба в конном сообществе

Среди немногих продающих объектов недвижимости выделяется усадьба площадью 20 акров в стиле Франции.

Жилье расположено в отличном месте – на склоне холма, а не на хребте. Это обеспечивает приватность и защищает от обеденных ветров.

Имение построили в 2007 году, то есть оно новое по сравнению с другими домами, датируемыми 1980-ми годами. Это значит, что дом современен и имеет много удобств.

В имении много природного света, который попадает через стеклянную дверь и многочисленные панорамные окна. Вытесанные вручную балки, кедровые полы из широких досок, тонкие столярные изделия, шкафы на заказ и дровяной камин – здесь много особых деталей.

Прекрасный и уютный интерьер, соответствующий местоположению / Фото Realestate

Основной люкс на верхнем этаже имеет камин, зону отдыха, большой мраморный душ и глубокую ванную. Еще две спальни с общей ванной завершают второй этаж.

Также в собственности принадлежит бассейн и спа. На дворе обустроена обеденная зона со встроенным мангалом, телевизором и камином на дровах. Около дома достаточно места для огорода или сарая.