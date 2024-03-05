Дело в том, что особняк построили незаконно, без разрешений властей. Миллиардер просто захотел возвести там роскошную недвижимость и сделал это, поставив под угрозу заболоченные земли и и получив кучу штрафов, которые так и не оплатил.

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Имение стоимостью почти 40 миллионов долларов построили незаконно

Гарри Маклоу незаконно расчистил землю на участке и построил пристройки без разрешений властей. Из-за этого мужчина получил штрафы за более чем 21 нарушение. Из-за этого на особняк нет сертификата, что позволяет проживание в нем. Поэтому новые владельцы не смогут перебраться в имение на законных основаниях.

Запрет на строительство / Фото New York Post

"Дом также сильно закредитован. Нет никаких оснований просить 38 миллионов долларов. Дом сопровождается юридическими сложностями. Он стоит не более чем 12 – 15 миллионов долларов", – рассказал инсайдер.

Местный строительный инспектор Ист-Хэмптон-Виллидж Томас Преято подтвердил, что Маклоу может продать дом, но там никто не сможет жить.

Дом стоит 38 миллионов долларов / Фото New York Post

"У него был сертификат на проживание в доме еще в 2017 году. Но он больше недействителен из-за всех штрафов, которые он не оплатил. Он подверг опасности водно-болотные угодья. Не зря же у нас есть кодекс. Это вызывает беспокойство", – прокомментировал инспектор.

Известно, что дом вмещает четыре спальни, и там есть бассейн.