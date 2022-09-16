В Польше построили инклюзивное жилье для бездомных: что в нем особенного

Приют в польском поселке Янковице предназначен для бездомных людей с инвалидностью. Параллельно здесь действует центр реабилитации. Также обустроены зоны отдыха, общая столовая и кабинеты.

Проект убежища создала польская архитектурная студия xystudio. Авторы рассказывают, что сделали все возможное, чтобы здание было экологичным, автономным и дешевым в эксплуатации.

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Архитектура убежища

Большое одноэтажное здание с волнистой крышей сливается с окрестными полями. Его максимально отдалили от дороги и спрятали от посторонних глаз за старыми деревьями. Кроме приватности это позволило открыть красивый вид из окон.



Дом с волнистой крышей удален от дороги / Фото xystudio

Здание разделено на три основные зоны – общие, частные и комнаты для персонала. В общественной зоне обустроены часовня, кабинеты, реабилитационные кабинеты, общая комната отдыха, столовая. В следующей – находится 19 номеров с ванными комнатами, адаптированных для людей с разными степенями инвалидности. Отдельно от приюта расположены спальни для опекунов.

Мы постарались спроектировать часть для попечителей так, чтобы дать им возможность оградиться от окружающей действительности. Здесь есть двухместные номера с общим санузлом. Комнаты крошечные, поскольку это только место для сна. Благодаря этому жители покидают его днем – это важная часть ресоциализации,

– объясняют архитекторы.



Фасад инклюзивного жилья / Фото xystudio



Фасад инклюзивного жилья / Фото xystudio

Кухня сделана таким образом, чтобы жители помогали персоналу в несложной работе. Еще одна неотъемлемая часть дома – двор, где можно проводить большую часть свободного времени. Благодаря панорамным окнам опекунам легче контролировать, как на прогулке чувствуют себя жители.



Дом построен из экологических материалов / Фото xystudio

Чтобы идея экономного жилья сработала, архитекторы установили газовое отопление. Оно оказалось дешевле и проще в эксплуатации. В здании сделали теплые полы, вентиляцию с рекуперацией, теплые стены и окна, экологические очистные сооружения, баки для дождевой воды для полива территории.



Для строительства использовали кирпич 200-летней давности / Фото xystudio

Фасады изготовлены из бракованных или б/у материалов. Команда подчеркивает, что при создании здания ни одно дерево не пострадало.