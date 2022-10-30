Инклюзивность жилья: как это работает в Украине и мире

Обеспеченность жильем – одно из базовых прав человека, провозглашенное и во Всеобщей декларации, и в Конституции Украины. Однако многие украинцы нуждаются в улучшении условий проживания, которые обеспечивали бы им комфорт передвижения, а также гарантировали легкий доступ к жилому пространству.

Как отметил Игорь Сыроватко, руководитель департамента клиентского сервиса OLX в Украине и Центральной Азии, многие здания в украинских городах важно адаптировать под нужды каждого.

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Кому нужно значительное количество украинцев

В широком понимании внедрения инклюзии – это создание таких условий, которые позволяли бы всем без исключения членам общества быть равноценно вовлеченными в социум. Неважно, речь идет о полноценном доступе к образованию, равных условиях для реализации в карьере или одинаково удобной интеграции в общественное и жилое пространство.

Когда говорим об инклюзивном жилье, у большинства из нас наверняка возникает мнение, что этот вопрос касается только людей с инвалидностью. Однако категория маломобильных лиц значительно шире, чем кажется на первый взгляд,

– подчеркивает Сыроватко.

Вероятно, и вы сами в тот или иной период жизни относились к их числу, добавляет он. Например, если у них была травма и некоторое время были ограничены в передвижении. Кроме того, в адаптации жилищных условий нуждаются, безусловно, люди преклонного возраста, а также беременные женщины и мамы с маленькими детьми, которым ежедневно приходится поднимать по лестнице детские коляски.

Со всем тем, если мыслить на перспективу, невозможно игнорировать тот факт, что в Украине уже растет количество людей с военным опытом (в частности, травматическим), а также гражданских, в разной степени пострадавших от военной агрессии России. Поэтому, как никогда раньше, нужно позаботиться о комфорте и удобстве жилья, дворов и городского пространства в целом для такой численной категории украинцев и учитывать их потребности и запросы при восстановлении поврежденных домов, возведении новых и адаптации уже существующего жилого пространства.



Сейчас нужно позаботиться о комфорте и удобстве жилья / Фото Pexels

Каким должно быть инклюзивное пространство

Инклюзия в жилом и общественном пространстве – это об универсальности и удобстве для каждого члена общества. Это как отсутствие порогов, которое позволяет человеку на инвалидной коляске без помех добраться до здания, так и автоматические двери, чтобы люди с занятыми пакетами руками с легкостью зашли в дом.

В Украине в 2018 году в Государственные строительные нормы внесли нормы по инклюзивности зданий и сооружений. Среди наиболее существенных изменений – обустройство пандусов, уменьшение количества лестниц, размещение квартир для людей с инвалидностью на уровне первого этажа с возможностью выйти наружу и увеличение жилой площади, а также адаптация дворов и общественных локаций для всех категорий граждан.

Международный опыт инклюзивности жилья

В классическом понимании универсальности зданий и сооружений для всех категорий населения мы обязаны американскому архитектору Роналду Мейс, который начал продвигать концепцию доступности в архитектуре и дизайне.

В европейских городах активно развивают культуру инклюзивности городской среды и жилья в частности. Так, в Роттердаме планирование масштабных строительных работ происходит только совместно со специалистами по доступности. Они оценивают существующий строительный проект и дают рекомендации по его адаптации в соответствии с потребностями маломобильных граждан. Также сами жители или гости города могут сообщить властям о проблемах с доступом к отдельным локациям и получить реакцию и решение проблемы в течение 24 часов. К примеру, быстрый ремонт, установка пандуса или удобного перехода.

В Берлине начали вводить политику планирования безбарьерного и удобного пространства еще в 1992 году. С тех пор в городе продумывают малейшие детали при сооружении или реконструкции как общественных мест, так и жилой застройки, чтобы все маломобильные группы населения имели полноценный доступ ко всей инфраструктуре.

Великобритания тоже известна инклюзивным подходом к проектированию города и жилья своих граждан. Так, в Лондоне строго соблюдают принципы доступности и удобства пространства: тротуары и пешеходные зоны не имеют высоких бордюров и расширены таким образом, чтобы все могли комфортно передвигаться. В стране существуют также отдельные строительные инициативы, которые занимаются возведением инклюзивных домов для уязвимых слоев населения, заботясь об их комфорте, свободном доступе и легкости передвижения.

Украина как прогрессивное европейское государство тоже трансформирует свою городскую инфраструктуру для удобства всех граждан независимо от возраста, состояния здоровья или пола. К сожалению, со временем доля маломобильных групп будет расти. И хотя законодательные нормы уже претерпели изменения в направлении инклюзивности, однако на практике нам еще нужно приложить немало усилий для того, чтобы воплотить их в жизнь и сделать жилое пространство одинаково удобным для всех граждан.