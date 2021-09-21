Инновационный "офис будущего" в самом сердце Лос-Анджелеса: особенности проекта

Известная архитектурная студия MAD Architects анонсировала проект 'Star' – новый выдающийся центр, который будет способствовать развитию культуры, творчества и вдохновения. Многоэтажный офис расположиться в самом сердце Голливуда.

Архитектура центра подчеркивает гламурность и изысканность района. Согласно концепту, здание "Star" акцентируется на природных источниках света, озеленении и рабочих местах, которые будут заботиться о ментальном и физическом благополучии сотрудников.

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Этот "офис будущего", как его называет архитектурная фирма, улучшает жизнь благодаря неограниченному количеству предложенных функций. Все они являются неотъемлемой частью рабочей среды.

Инновационный "офис будущего" в сердце Лос-Анджелеса / Фото Archdaily

Здоровая рабочая среда достигается благодаря гибким планам этажей. Террасные зеленые зоны будут доступны для отдыха сотрудников и гостей центра. Здание медленно сужается до 22-го этажа. Это помогает достичь более органичной формы и облегчает ее интеграцию в район.

Скульптура MAD Architects / Фото Archdaily

Это не первый проект MAD Architects, который переосмысливает будущее. Для Миланской недели дизайна студия создала скульптуру желтой птицы. Это своеобразная метафора жизни, которая возвращается в постпандемичний мир. Архитектурное бюро также представило концепт Хайнаньского музея науки и технологий в Китае.