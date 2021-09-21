Инновационный "офис будущего" в самом сердце Лос-Анджелеса: особенности проекта
Источник:Archdaily
Известная архитектурная студия MAD Architects анонсировала проект 'Star' – новый выдающийся центр, который будет способствовать развитию культуры, творчества и вдохновения. Многоэтажный офис расположиться в самом сердце Голливуда.
Архитектура центра подчеркивает гламурность и изысканность района. Согласно концепту, здание "Star" акцентируется на природных источниках света, озеленении и рабочих местах, которые будут заботиться о ментальном и физическом благополучии сотрудников.
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Этот "офис будущего", как его называет архитектурная фирма, улучшает жизнь благодаря неограниченному количеству предложенных функций. Все они являются неотъемлемой частью рабочей среды.
Здоровая рабочая среда достигается благодаря гибким планам этажей. Террасные зеленые зоны будут доступны для отдыха сотрудников и гостей центра. Здание медленно сужается до 22-го этажа. Это помогает достичь более органичной формы и облегчает ее интеграцию в район.
Это не первый проект MAD Architects, который переосмысливает будущее. Для Миланской недели дизайна студия создала скульптуру желтой птицы. Это своеобразная метафора жизни, которая возвращается в постпандемичний мир. Архитектурное бюро также представило концепт Хайнаньского музея науки и технологий в Китае.