7 идей дизайна для современной спальни, которые вам действительно понравятся

Современный дизайн очень часто нейтрален, холоден и резок. Однако, используя правильные материалы и цветовые комбинации, можно создать теплую и уютную атмосферу в спальне.
Красивые ткани, текстиль и обои являются основой любой схемы дизайна в спальне. Однако дизайнеры призывают немного отойти от этой тенденции и попытаться создать более современный интерьер. Спальня – действительно отличное место для изысканных деталей.
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Будьте смелее с цветом
Откажитесь от нейтральных тонов в пользу синих и голубых / Фото Mark Bolton
Подумайте о высоком изголовье
Высокое и узорное изголовье придает интересный акцент / Фото Nicola Harding
Используйте "пятую стену" как декоративную поверхность
Потолок – это также место для творчества / Фото Alexander James
Выберите нетипичные цветовые сочетания
Сочетание горчичного и бледно-зеленого / Фото Polly Wreford
Украсьте стены любимыми картинами
Произведения искусства демонстрируют индивидуальный вкус хозяина / Фото Kate Guinness
Обратите внимание на нежные оттенки розового
Нежно-розовый до сих пор считают одним из лучших оттенков для спальни / Фото Farrow & Ball
Ищите мебель из оригинального дерева
Деревянная мебель добавляет тепла и уюта / Фото: Michael Sinclair