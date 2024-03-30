Минималистский интерьер: какие три цвета считаются лучшими для этого стиля

Цвета для минималистского дизайна варьируются от белого до более теплых бежевых тонов. В конце концов, выбор оттенка зависит от атмосферы, которую вы хотите создать в пространстве.

Нейтральные оттенки всегда являются отличным вариантом для минималистских, успокаивающих схем. Они вне трендов, и служат хорошим фоном для современной мебели. Вот три оттенка, которые стоит использовать в минималистском стиле.

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Теплый белый

Стены мягкого белого оттенка / Фото Farrow & Ball

Белый цвет имеет свое место практически в каждом стиле дизайна интерьера, и минимализм не является исключением. Важно лишь выбрать правильный оттенок – не яркий, а более мягкий и теплый.

В этом домашнем офисе теплая белая краска на стенах в сочетании с деревянным полом, делает пространство привлекательным и спокойным.

Овсянка

Кремовая гостиная с фактурной мягкой мебелью / Фото Benjamin Moore

За последние несколько лет в минимализме популярными стали именно теплые оттенки. Если раньше все выбирали светло-серый, то сейчас останавливаются на кремовом или овсяном оттенках.

Оттенок овсяных хлопьев – это нечто среднее между белым и бежевым тонами. Особенно хорошо использовать его в дизайне гостиной вместо привычных нейтральных.

Шалфейный

Кремовая гостиная с шалфейными деталями / Фото Behr

Если вам уже надоели белые и бежевые тона, то можете выбрать мягкий зеленый оттенок – шалфей. Он тоже будет идеальным в дизайне минималистского стиля. А еще именно этот оттенок напоминает о природе.