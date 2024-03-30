Нейтральні відтінки завжди є чудовим варіантом для мінімалістських, заспокійливої ​​схем. Вони поза трендами, і слугують гарним тлом для сучасних меблів. Ось три відтінки, які варто використовувати в мінімалістському стилі.

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Теплий білий

Стіни м'якого білого відтінку / Фото Farrow & Ball

Білий колір має своє місце практично в кожному стилі дизайну інтер'єру, і мінімалізм не є винятком. Важливо лише обрати правильний відтінок – не яскравий, а більш м'який і теплий.

У цьому домашньому офісі тепла біла фарба на стінах у поєднанні з дерев'яною підлогою, робить простір привабливим і спокійним.

Вівсянка

Кремова вітальня з фактурними м'якими меблями / Фото Benjamin Moore

За останні кілька років у мінімалізмі популярними стали саме теплі відтінки. Якщо раніше всі обирали світло-сірий, то зараз зупиняються на кремовому чи вівсяному відтінках.

Відтінок вівсяних пластівців – це щось середнє між білим і бежевим тонами. Особливо гарно використати його в дизайні вітальні замість звичних нейтральних.

Шавлієвий

Кремова вітальня із шавлієвими деталями / Фото Behr

Якщо вам уже набридли білі й бежеві тони, то можете обрати м'який зелений відтінок – шавлію. Він теж буде ідеальним у дизайні мінімалістського стилю. А ще саме цей відтінок нагадує про природу.