Капсула времени: загляните в роскошный особняк с интерьером в стиле 80-х и 90-х годов

Огромное здание в Ньюкасле, Оклахома, привлекает большое внимание. Но он особенно особый своим интерьером, который возвращает к 80-м и 90-м годам.

Благодаря интерьеру 80-х и 90-х годов этот особняк находится на вершине списка самых популярных домов с начала этого месяца. Резкий контраст между дизайном интерьера и экстерьера действительно делает эту недвижимость интересной темой для обсуждения.

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Нетипичный дом с интерьером 1980-90-х годов

"Это просто другой дом для Оклахомы. Это что-то средиземноморское, современное в стиле 80-х", – говорит агент по листингу Вят Пойндекстер.

Особняк был построен в 1999 году. В доме есть три спальни: одна – на самом низком этаже, а две другие размещены в отдельных концах дома.

Главная спальня на самом деле имеет собственную гостиную, а затем есть спальня, из которой открывается вид на восток. Затем вы спускаетесь вниз, а там – большая ванная, гардеробная и маленький бассейн. Это полноценный номер-гигант,

– говорит Пойндекстер.

Вторая спальня с другой стороны дома вмещает гостиную, ванную комнату и миникухню. В других помещениях обустроен тренажерный зал и множество развлекательных зон.

"Стеклянный" интерьер 80-х и 90-х / Фото Realtor

"Дом, безусловно, построили для развлечений. Владельцы устраивали там большие вечеринки. С дороги дом не виден. Он суперчастный", – говорит агент по листингу.

Вят Пойндекстер уверяет, что таких современных домов со стеклоблоками вы больше не увидите. Поэтому люди отнесли его в категорию капсулы времени 80-х годов.