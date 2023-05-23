Завдяки інтер'єру 80-х і 90-х років цей особняк перебуває на вершині списку найпопулярніших будинків з початку цього місяця. Різкий контраст між дизайном екстер'єру та інтер'єру справді робить цю нерухомість цікавою темою для обговорення.

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Нетиповий будинок з інтер'єром 1980-90-х років

"Це просто інший будинок для Оклахоми. Це щось середземноморське, сучасне в стилі 80-х", – каже агент з лістингу Вят Пойндекстер.

Особняк побудували в 1999 році. У будинку є три спальні: одна – на найнижчому поверсі, а дві інші розміщені в окремих кінцях будинку.

Головна спальня насправді має власну вітальню, а потім є спальня, з якої відкривається краєвид на схід. Потім ви спускаєтесь вниз, а там – велика ванна, гардеробна та маленький басейн. Це повноцінний номер-гігант,

– каже Пойндекстер.

Друга спальня з іншого боку будинку вміщує вітальню, ванну кімнату та мінікухню. В інших приміщеннях облаштований тренажерний зал та багато розважальних зон.

"Скляний" інтер'єр 80-х та 90-х / Фото Realtor

"Будинок, безперечно, побудували для розваг. Власники влаштовували там великі вечірки. З дороги будинок не видно. Він суперприватний", – говорить агент з лістингу.

Вят Пойндекстер запевняє, що таких сучасних будинків зі склоблоками ви більше не побачите. Тому люди віднесли його до категорії капсули часу 80-х років.