Владельцами дома в пригороде Мельбурна есть местная супружеская пара. Каждая деталь в интерьере жилья имеет свою историю. Например, за люстрами из муранского стекла муж с женой ездили в Италию. Благодаря таким роскошным деталям ощущается настоящий итальянский колорит.

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Сдержанный, но роскошный интерьер

Среди других особенностей – потолок высотой 6 метров, итальянский тераццо и мрамор. Заслуживает внимания и гламурная гардеробная главная спальня, балкон и ванная комната.

"Самое удивительное то, что передняя часть дома очень скромная. Когда посетители заходят, то они удивляются вневременному дизайну, свету и пространству", – рассказывает владелец.

В доме есть четыре спальни, кухня, гостиная, приемная, домашний офис и рабочий кабинет с интегрированными рабочими станциями и детским уголком.

Дизайн интерьера продуман до деталей / Фото Jellis Craig

На дворе обустроена зона отдыха с кухней и барбекю. В собственности также входит сад, который был отмечен несколькими наградами в ландшафтно-архитектурных конкурсах.

Владелец говорит, что это дом под ключ. Он расположен в отличном месте, недалеко от общественного транспорта, школ, ресторанов и кинотеатра. Скромное и роскошное жилье планируют продать на аукционе по цене в пределах 2,85 – 3,05 миллиона долларов США.