Инвестиции в недвижимость: какие страны и сегменты привлекут больше денежных средств в 2022 году
Источник:Knight Frank
Рынок недвижимости отошел от прошлогодних неопределенности и шока. Согласно исследованию Active Capital 2021, трансграничное движение инвестиционных капиталов усилится и, вероятно, станет рекордным.
Важнейшими рынками для инвестиций в недвижимость станут США, Великобритания, Германия, Франция и Нидерланды. Рассказываем, сколько в среднем будет инвестировано в различные сегменты.
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Какие страны станут лидерами
В американские недвижимые активы, по прогнозам Knight Frank, в 2022 году будет инвестировано около 44,1 миллиарда долларов.
Показатели Великобритании и Германии составят 38 миллиардов долларов и 8,9 миллиарда долларов соответственно. Также в пятерку лидеров войдут Франция (13,2 миллиарда долларов) и Нидерланды (12,6 миллиарда долларов).
Крупнейшие финансовые потоки будут исходить из:
- США (94,2 миллиарда долларов),
- Канады (23,7 миллиарда долларов),
- Великобритании (15,7 миллиарда долларов),
- Германии (8,2 миллиарда долларов).
Зеленые города
В этом году в отчете также обратили внимание на возобновляемые источники и экологичность. В частности, компания предполагает, что экологические сертификаты могут повысить рыночную цену недвижимости на 8 – 18%, что увеличит их инвестиционную ценность.
Среди самых устойчивых городов мира в отчете выделены:
- Лондон,
- Шанхай,
- Нью-Йорк,
- Париж,
- Вашингтон (округ Колумбия).
Как распределятся инвестиции по сегментам
Большая часть средств, вложенных инвесторами в объекты недвижимости, относиться к офисному сегменту.
Основной спрос на офисы сформируют инвестиционные управляющие компании и институциональные инвесторы, им интересны рынки США, Великобритании, Германии, Франции и Нидерландов, – отмечают в исследовании.
Складской сегмент будет интересовать инвесторов из США и Канады. Согласно прогнозам они будут вкладываться в рынки США, Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов, Испании, Польши и Австралии.
Торговые объекты придутся на США, Германию, Великобританию, Францию, Нидерланды, Италию, Польшу, Испанию и Японию.
Гостиничная недвижимость в 2022 году будет интересовать частных инвесторов, которые начнут активно вкладываться в отели Великобритании и США.
Жилой недвижимостью будут интересоваться инвесторы различного профиля, самыми активными рынками станут:
- США,
- Германия,
- Великобритания,
- Нидерланды,
- Япония.